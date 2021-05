Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Widerstand und Körperverletzung

Ennepetal (ots)

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer hilflosen Person an der Hembecker Talsstraße gerufen. Der 55- jährige Mann aus Gevelsberg wurde durch die Polizeibeamten sitzend auf einem Bordstein angetroffen. Da er war nicht in der Lage war, alleine zu stehen sollte er zum Schutze seiner Person zur Polizeiwache in Ennepetal und dort in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Auf der Fahrt wurde der Gevelsberger aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er versuchte während der Fahrt die Beamten zu verletzten und trat einem Beamten gegen die rechte Schulter. Der Mann musste fixiert werden, wodurch er leicht verletzt wurde. Zur Behandlung seiner Verletzung wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wehrte sich der Mann in der Notaufnahme des Krankenhauses gegen seine Behandlung und verletzte hierbei eine behandelnde Krankenschwester leicht am Arm. Er beruhigte sich wieder und verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

