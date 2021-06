Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30.05) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

