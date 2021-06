Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Reh bringt Motorradfahrer zu Fall

Breckerfeld (ots)

Am Dienstag fuhr ein 26-jähriger Wuppertaler, gegen 21:00 Uhr, mit seinem Motorrad auf der L699 in Richtung Ennepetal. Kurz nach der Einmündung Kamp kreuzte ein Reh die Fahrbahn, woraufhin er versuchte, dem Reh auszuweichen. Dabei verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zum Verkehrsunfall. Der Wuppertaler verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

