Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Samstag in der Eifel kontrolliert. Auf der B 266, zwischen Kesternich und Einruhr, wurden 1182 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt 45 Fahrzeuge überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. In 39 Fällen war die Sache mit einem Verwarngeld erledigt, sechs weitere Fahrerinnen und Fahrer müssen jedoch mit einem Bußgeld rechnen. Der schnellste Pkw wurde an diesem Tag mit 117 km/h gemessen, das schnellste Motorrad mit 100 km/h. Darüber hinaus mussten 13 Motorradfahrer ein Verwarngeld zahlen, da sie gegen das Streckenverbot auf der L 128 verstießen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell