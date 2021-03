Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Drei Personen verletzt

Kalkar-Appeldorn (ots)

Am Freitagnachmittag (26. März 2021) ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Appeldorn ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 81-jährige Fahrer aus Straelen wollte von der Abfahrt der B67 nach links auf die Appeldorner Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Audi A3 einer 38-Jährigen aus Kleve, die die Appeldorner Straße in Richtung Appeldorn befuhr. Der 81-Jährige und seine Beifahrerin, die ebenfalls 81-jährige Ehefrau, wurden durch den Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 81-Jährige verletzte sich schwer, die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Polizeikräfte sperrten die Appeldorner Straße während der Unfallaufnahme und regelten den Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell