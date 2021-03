Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Keller

Fahrrad entwendet

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Freitagmorgen (26. März 2021) gegen 07:45 Uhr hörten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Huiskampstraße Geräusche aus dem Untergeschoss. Als sie nachschauten mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter offenbar die Scheibe einer Kellertür eingeschlagen hatten, um in das Gebäude einzudringen. Sie entwendeten aus dem Keller ein Fahrrad und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

