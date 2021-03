Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Keller

Emmerich (ots)

Diebe sind in der Zeit zwischen Montagmittag und Donnerstagabend (25. März 2021) auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Kurze[n] Straße eingedrungen und haben anschließend den Keller des Hauses aufgesucht. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie sperrige Beute: Die Täter nahmen einen Trockner, einen Flachbildfernseher und mehrere Werkzeuge mit. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

