Polizei Münster

POL-MS: Gutgemeinter Fahrzeugtausch führt zur Anzeige

Münster (ots)

Nach einem gutgemeinten Fahrzeugtausch mussten Polizisten gegen einen 24-jährigen Münsteraner am Dienstag (08.09., 8.10 Uhr) eine Anzeige fertigen. Der junge Mann hatte sein eigenes Auto einem Freund geliehen, da dieser ein Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung brauchte. Dafür erhielt er den Wagen seines Freundes. Mit diesem geriet der 24-Jährige dann in eine Fahrzeugkontrolle des Verkehrsdienstes im Nahbereich der Weseler Straße. Die Beamten stellten fest, dass an dem Auto diverse Dinge verändert worden waren, die weder geprüft noch abgenommen worden waren. So waren zum Beispiel andere Stoßdämpfer eingebaut und andere Reifen aufgezogen worden, die zuerst ein Gutachter auf deren Funktionsfähigkeit und Zulässigkeit hätte prüfen müssen. Der 24-Jährige durfte nicht weiterfahren, weil durch die Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Auch den Fahrzeughalter, der die Fahrt zugelassen hatte, erwartet eine Anzeige.

