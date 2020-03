Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Falscher Alarm an Schule - Für ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei sorgte am Freitagvormittag ein falscher Gasalarm.

Kurz nach 08:00 Uhr bemerkte der Hausmeister der Max Weißhaupt Realschule beim Öffnen der Heizungstüre Gasgeruch. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Großaufgebot an. Aus Schwendi, Laupheim, Biberach und von der Werksfeuerwehr Böhringer rückten insgesamt 38 Feuerwehrfrauen und -männer an. Auch die Polizei war mit zwei Besatzungen vor Ort. Da momentan kein Schulbetrieb stattfindet, befanden sich lediglich Lehrkräfte in der Schule. Diese wurden vorsorglich durch die Polizei aus dem Gebäude evakuiert. Nach Messungen der Feuerwehr gab diese Entwarnung. Woher der Gasgeruch gekommen war, konnte nicht geklärt werden. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr.

