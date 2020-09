Polizei Münster

POL-MS: Kind mit Fahrrad angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine 4-Jährige wurde am Dienstagnachmittag (8.9., 16.30 Uhr) an der Straße An der Meerwiese von einem etwa 10 Jahre alten Jungen mit dem Fahrrad angefahren. Dieser flüchtete anschließend. Das Mädchen lief quer über den Fuß- und Radweg zwischen dem Spielplatz und den Garagen. Der Junge konnte mit seinem schwarzen Mountainbike nicht mehr bremsen und stieß mit der 4-Jährigen zusammen. Diese verletzte sich leicht. Der Junge trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

