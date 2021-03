Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Kleingartenparzellen

Northeim (ots)

Northeim, Am Schlinganger, Montag, 08.03.2021, 17.30 Uhr - Dienstag, 09.03.2021, 08.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - In der Nacht zu Dienstag ist es im Bereich der Kleingartenkolonie Am Schlinganger zu Einbrüchen in vier Gartenlauben gekommen.

Unbekannte Täter brachen unter anderem Türen mehrerer Gartenlauben auf und entwendeten aus zwei Lauben Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 650 Euro. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell