Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (zi.) Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesertal kam am 09.03.21, gegen 13:50 Uhr, auf der Landstraße zwischen Dassel und Eschershausen auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 37-jähriger Pkw-Fahrer versuchte auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vemeiden. Es kam jedoch zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 7.500,- Euro entstand.

