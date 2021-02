Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gurtverstoß wird teuer

Koblenz (ots)

Ein 44-Jähriger wurde am gestrigen Dienstag, 23.02.2021 gegen 12.55 Uhr in der Friesenstraße in Koblenz angehalten und kontrolliert, weil er während der Fahrt nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. In seinem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

