Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rollerfahrer bei Unfall in Koblenz verletzt

Koblenz (ots)

Am Montag, 22.02.202, 20.00 Uhr, kam der Fahrer eines Motorrollers in der Abfahrt der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Neustadt zu Fall und zog sich hierbei leichtere Verletzungen zu.

Dieser verlor in der Rechtskurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Gewalt über sein Fahrzeug.

Nach dem Unfall wurde er in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Am Roller entstand ein Schaden von rund 350 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell