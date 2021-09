Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Parkstraße zur Kreuznacher Straße leicht verletzt. Beim Linksabbiegen übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW, so dass es mit diesem zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des PKW und stürzte dann zu Boden. Das Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auslaufendes Motorenöl wurde durch die örtliche Feuerwehr beseitigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund sechstausend Euro geschätzt. |pirok

