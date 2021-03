Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Belästigung in Supermarkt/ Polizei geht von weiteren Taten aus

Kevelaer (ots)

Ein Mann aus Geldern fiel seit Beginn des Jahres bereits in fünf Fällen sexueller Belästigung auf. In allen Fällen trat der Gelderner sehr distanzlos und Kontaktsuchend in Erscheinung. So auch am 19. März 2021 in einer Supermarktfiliale Am Schleußgraben, wo er mit einem Einkaufswagen zuerst der Mutter des späteren Opfers gegen die Knie fuhr , dann dem Kind folgte, um es unsittlich zu berühren. Im Anschluss schubste er das Kind und flüchtete mit seinem Auto. In einem weiteren Fall rempelte er ein Kind in einem Tankstellenverkaufsraum an und stellte dem Kind anschließend offensichtlich ein Bein. Das Kind flüchtete sofort zu den Eltern.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits häufiger mit fragwürdigen Situationen in Erscheinung getreten ist. Der Täter ist 1,80- 1,85 m groß, hat weiße Haare und einen Oberlippenbart. Seine Figur ist untersetzt und sein Blick starrend. Betroffene von auffällig distanzlosen Situationen, in denen sie von einem älteren Mann bedrängt worden sind, oder Personen, die Zeuge einer solchen Situation geworden sind, werden gebeten sich bei der Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell