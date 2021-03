Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus zwei Gartenhäusern

Pedelec und Werkzeug erbeutet

Kerken-Aldekerk (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag (22. März 2021) kam es zu zwei Diebstählen aus Gartenhäusern in Kerken-Aldekerk. Unbekannte Täter hebelten das Fenster eines Gartenhäuschens auf der Straße Kempener Dyk auf, nachdem sie sich offenbar durch ein rückseitig gelegenes Gartentor Zugang auf das Grundstück verschafft hatten. Sie erbeuteten ein Pedelec der Marke Gigant und mehrere Werkzeugmaschinen, darunter drei Kettensägen, eine Kreissäge und eine Bohrmaschine. Aus einem weiteren Schuppen in der Nachbarschaft entwendeten sie verschiedene Werkzeugmaschinen der Marke Makita. Aufgrund der sperrigen Beute ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug zum Abtransport in der Nähe bereitstand. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

