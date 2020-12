Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

UslarUslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Ebergötzen befuhr am 13.12.20, um 18:00 Uhr, die B 241 von Uslar in Richtung Bollensen. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Pkw kurz vor der Ortseinfahrt Bollensen ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin wurde vorsorglich mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht, der entgegenkommende 26-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell