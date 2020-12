Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: VW Polo zerkratzt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) in der Zeit von Samstag, 12.12.2020, 08.30 bis Sonntag, 13.12.2020, 16.00 Uhr wurde der Pkw einer Einbeckerin zerkratzt. Die 61 jährige hat ihren Pkw VW Polo in der Schrammstraße abgestellt. Sie hat dann am Sonntag Nachmittag mehrere Kratzer an der Fahrerseite, der Motorhaube und am Heck festgestellt. Der Schaden wird auf 300,- Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Einbeck.

