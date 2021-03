Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (22. März 2021) zwischen 13:30 Uhr und 23:50 Uhr drangen unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster auf Kippstellung in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Fasanenweg ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen Computer sowie Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

