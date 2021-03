Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Seniorenheim

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Montag (22. März 2021) gegen 23:35 Uhr Zugang zu einem Seniorenheim an der Willibrordstraße verschafft. Im Inneren des Gebäudes versuchte er, weitere Türen aufzuhebeln, scheiterte allerdings. Entwendet wurde offenbar nichts. Eine Zeugin sah den Mann später aus einer Hintertür in Richtung Post flüchten. Er wird beschrieben als etwa 180-190cm groß, schlank und komplett dunkel gekleidet. Der Täter trug einen Rucksack bei sich. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 0822 7830 entgegen. (cs)

