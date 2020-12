Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Rucksack mit Uhren aufgefunden - Polizei sucht den Eigentümer

KamenKamen (ots)

Am Montagnachmittag (28.12.2020) hat eine Zeugin am Sesekeradwege, im Bereich des Derner Segelflugplatzes, einen Rucksack aufgefunden, der teilweise in der Seseke lag. Sie brachte den Rucksack zur Polizei, die darin einen Schmuckkasten mit 13 goldfarbenen Armbanduhren fand.

Die Uhren, die möglicherweise bei einem Wohnungseinbruch erbeutet wurden, konnten bisher keiner hier bekannten Straftat zugeordnet werden.

Wer erkennt sein Eigentum oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

