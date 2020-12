Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Fahrerin prallte gegen geparktes Fahrzeug

BergkamenBergkamen (ots)

Am Montagmorgen (28.12.2020) fuhr eine 43-jährige Bergkamenerin gegen 8.10 Uhr mit ihrem PKW auf der Heinrichstraße in Richtung Werner Straße. Aus unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen auf dem Parkstreifen geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach vorne geschoben und beschädigte dabei eine Mülltonne sowie ein bepflanztes Beet. Die Bergkamenerin wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

