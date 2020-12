Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede, Schwerter Straße - versuchter Einbruch in Tankstelle-

HolzwickedeHolzwickede (ots)

Am 26.12.2020, gegen 03:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Schwerter Straße einzubrechen. Die Schiebetür im Eingangsbereich konnten nicht überwunden werden, lediglich das Glas war gesplittert. Der oder die Täter flüchteten bislang unerkannt. Die Ermittlungen dauern zur Zeit an. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

