Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu wenig Benzin, aber zu viel Alkohol

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am späten Mittwoch Abend kamen Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu einem verlassenen LKW auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach hinzu. Vor dem LKW lag eine zerbrochene Weinflasche. Als die Polizisten die Autobahn weiter abfuhren konnten sie in unmittelbarer Nähe den zum LKW gehörenden Fahrer zu Fuß auf dem Seitenstreifen antreffen. Der Mann schwankte beim Gehen und war sichtlich alkoholisiert. Er gab an, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und er nun an der Tankstelle für Nachschub sorgen wolle. Offensichtlich als Wegzehrung, hatte er noch eine Flasche Wein dabei und diese bereits halb geleert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Ermittlung konnte zudem festgestellt werden, dass der LKW am Vormittag abgemeldet wurde, weshalb nun zu der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, auch noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Zulassungsverordnung hinzukommt.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell