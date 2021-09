Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trotz Unfallschaden den PKW weiter gefahren

Kaiserslautern (ots)

Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern fiel am Mittwoch ein Fahrzeug auf, welches am Heck einen massiven Unfallschaden hatte. Der 65-jährige Fahrer des VW Caddy wurde daraufhin in Kaiserslautern an einer Tankstelle kontrolliert. Der PKW sollte nach Angaben des Fahrers nach Hamburg verbracht werden. Es wurde ermittelt, das das Auto Mitte Juli in einen Unfall verwickelt und im Anschluss daran eigentlich nicht mehr fahrbereit gewesen war. Bei dem Kleintransporter fehlte die Stoßstange, der Heckbereich war komplett eingedrückt, sodass die Heckklappe mittels Spanngurten festgezurrt werden musste. Weiter war die Beleuchtung rechts defekt. Aufgrund dieser Schäden war das Fahrzeug nicht mehr verkehrstüchtig, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde auf das Firmengelände des Inhabers zurückgebracht.

