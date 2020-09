Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mainz-Lerchenberg (ots)

Mittwoch, 09.09.2020, 07.30 Uhr

Am heutigen Mittwochmorgen kommt es gegen 07:30 Uhr, am Kreisverkehr der L 426 in Höhe der Brucknerstraße/ Mainz Lerchenberg, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Hierbei stößt ein cremefarbener VW Caddy mit einem, im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten grauen Opel Corsa, zusammen.

Der Fahrer des VW Caddy entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, sowie zum unfallbeteiligten, flüchtigen Fahrzeug machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell