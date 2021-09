Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Brand

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Mehrere Autofahrer meldeten am frühen Donnerstag morgen einen brennenden PKW auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation dort festgestellt werden. Der Brand, der im Motorraum aufgrund eines technischen Defekts entfacht war, wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Fahrerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt, jedoch wieder an der Ereignisstelle ohne Verletzungen entlassen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Beseitigung des Fahrzeugs. Der rechte Fahrstreifen musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

