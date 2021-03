Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb randaliert lautstark - Festnahme

Bild-Infos

Download

Neuss-Innenstadt (ots)

Mittwochnachmittag (24.03.), gegen 14:10 Uhr, entwendete ein alkoholisierter 41-Jähriger im Eingangsbereich eines Geschäftes an der Straße "Büchel" zunächst unbemerkt eine Flasche Parfüm. Da der Mann auf seinem anschließenden Weg in Richtung Bahnhof lautstark randalierte, riefen Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten den Randalierer schließlich in einem Ladenlokal antreffen. Dort hatte er das für Kunden aufgestellte Desinfektionsmittel und die gestohlene Parfümflasche auf den Boden geworfen.

Da der polizeibekannte Mann ohne Wohnsitz ist, wurde er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens bei kleineren Delikten. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell