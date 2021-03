Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hochwertiger Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Kaarst-Holzbüttgen (ots)

Mittwochnacht (24.03.), gegen 1:40 Uhr, wurde an der Hasselstraße ein weißer Mercedes AMG C 63 S gestohlen. Das Fahrzeug hatte zur Tatzeit das Kennzeichen NE-YE9.

Es gibt Hinweise darauf, dass ein Unbekannter das Keyless-Go-Funksignal des Sportwagens kopierte und so ohne Schlüssel mit dem hochwertigen Sportwagen davonfahren konnte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, circa 180 bis 190 Zentimeter groß, zwischen 20 und 40 Jahren alt. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Stoffmütze, einem schwarzen Schal oder Tuch, einer dunkelblauen / hellgrauen (Regen-)Jacke, einer blauen, eng geschnittenen Jeans, schwarzen Stoff-Turnschuhen mit auffälligen neonroten Sohlen. Er hatte einen Rucksack mit Tarnmuster in den Farben weiß, grau und schwarz bei sich.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Informationen der Polizei zum Thema Keyless-Go: Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Auto mit Keyless-Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe, die möglicherweise verdeckt unter ihrer Kleidung oder in Taschen elektronische Geräte bei sich führen. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln, die per Funkwellen-Verlängerung das Signal Ihres Schlüssels abgreifen und sich somit Zugang zu Ihrem Auto verschaffen. Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihren Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten die Möglichkeit, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel, die Keyless-Funktion abzuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Alternativen es speziell für Ihr Auto gibt.

Weitere Tipps:

- Parken Sie hochwertige Autos, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage, sodass das Fahrzeug gar nicht sichtbar ist.

- Stellen Sie es zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt die 110 an. Das kann etwa ein Auto mit fremden Kennzeichen sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört und dessen Insassen sich auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren. Die Polizei kann daraufhin prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell