POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Im Zeitraum zwischen 08.03.2021, 17 Uhr und 09.03.2021, 10 Uhr kam es in der Adlerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein vor dem Anwesen Nr. 23 ordnungsgemäß geparkter weißer BMW wurde, vermutlich beim Ausparken oder Vorbeifahren, beschädigt. Sowohl die Stoßstange, als auch ein Kotflügel am Heck wurden hierbei aus der Halterung gerissen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen unter Tel.: 06221-830740 zu melden.

