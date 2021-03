Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Vorrang missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am vergangenen Dienstag ereignete sich gegen 19 Uhr in der Rohrbacher Straße, an der Kreuzung Schwetzinger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Ford-Fahrer wollte an der Kreuzung nach links in die Schwetzinger Straße abbiegen. Hierbei ließ er einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden 61-jährigen Peugeot-Fahrer nicht passieren, sondern bog vor diesem ab. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde keiner der beiden, es kam jedoch zu einem Gesamtschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 11.000EUR. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell