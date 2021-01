Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs KN) Sachbeschädigung durch Graffiti

ZEUGENAUFRUF (23.01.21/ 03:29 Uhr)

Orsingen-Nenzingen/ Nenzingen (ots)

Über Notruf wurde dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz mitgeteilt, dass sich mehrere Personen in Orsingen-Nenzingen, in Nenzingen im Bereich des Herpeleweg aufhalten würden und offensichtlich Wände besprühen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Personen bereits in Richtung "Am Blütenhang" entfernt. Die Personen, bei denen es sich laut dem Zeugen wohl um Jugendliche handeln dürfte, konnten nicht mehr angetroffen werden. Tatsächlich konnten durch die Polizei zwei frisch besprühte Wände mit lila Farbe festgestellt werden. Weitere Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich unter der Telefonnummer 07771 9391-0, mit dem Polizeirevier Stockach in Verbindung setzen.

