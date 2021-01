Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendiebe unterwegs (21.01.2021)

Triberg (ots)

Taschendiebe haben am Donnerstag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Nußbacher Straße zugeschlagen. Die Diebe entwendeten aus einem Rucksack einer 76-Jährigen, den sie auf dem Rücken trug, eine Geldbörse mit Inhalt. Dabei erbeuteten sie Bargeld und eine EC-Karte der Geschädigten.

Die Polizei warnt vor diesen Diebstählen, die immer wieder in oder vor Einkaufsmärkten stattfinden. Insbesondere wird davor gewarnt, die Geldbörse achtlos in einer Einkaufstasche zurückzulassen. Diese sollte immer gut versteckt am Körper getragen werden. Tipps und Hinweise, um sich vor Diebstählen zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

