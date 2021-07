Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fit für den Polizeiberuf? Sporttestangebot der Einstellungsberatung Mittelhessen für angehende Bewerber zum Studium der Polizei Hessen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Polizeiberuf ist spannend, abwechslungsreich und er erfordert eine Menge Verantwortungsbewusstsein. Deshalb ist der Weg zur Polizei Hessen, das Einstellungsverfahren, auch kein Spaziergang. Für den anspruchsvollen Beruf müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein Auswahlverfahren durchlaufen, das nur die Besten bestehen. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Die Männer und Frauen der Einstellungsberatung, alles erfahrene Polizistinnen und Polizisten, stehen den Interessenten am dualen Studium der Polizei Hessen dabei zur Seite. Sie beraten über den Ablauf des Auswahlverfahrens und geben Tipps zur richtigen Vorbereitung. Ein besonderes Angebot hat die Nachwuchsgewinnung für den sportlichen Teil des Einstellungstests bereit. Die geforderten vier Disziplinen kann man praktisch mit ihnen ausprobieren. Dabei kann man feststellen, ob die Fitness ausreicht oder noch trainiert werden muss. Trainingstipps gibt es natürlich ebenfalls.

Nach langer Coronapause laden die mittelhessischen Einstellungsberater nun endlich wieder zu diesem Probesporttest ein. Die erste Veranstaltung wird am 14.7.2021 um 10 Uhr in der Bereitschaftspolizei in Lich stattfinden, natürlich gemäß den dann geltenden Coronaregeln.

Interessierte Bewerber können sich per Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de ab sofort anmelden. Weitere Termine folgen nach den Sommerferien.

Corina Weisbrod

