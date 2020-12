Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: HH-HBF - Betrüger verhaftet - Falscher Architekt reist nicht nach Sylt, sondern in die Untersuchungshaftanstalt

Hamburg

Am 12.12.2020 gegen 16:45 Uhr konnten Zivilfahnder auf dem Bahnsteig 6 im Hamburger Hauptbahnhof einen mittels U-Haftbefehl und 18 Fahndungsnotierungen gesuchten Betrüger festnehmen.

Der 73-jährige deutsche Staatsangehörige hatte seinen Opfern vorgetäuscht, selbst Opfer eines Eigentumsdeliktes geworden zu sein. Er verfüge nun über keinerlei Mittel mehr, um seinen Heimweg auf die Insel Sylt antreten zu können. Hierzu täuschte er vor, ein real existierender Sylter Architekt zu sein. Von den getäuschten Reisenden erhielt er regelmäßig nicht geringe Bargeldsummen, die er dann nicht wie versprochen zurücküberwies.

Zuletzt war er im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Hamburg dadurch auffällig geworden, dass er im November in einem Buchladen im Hamburger Hauptbahnhof lautstark ein Telefonat vorgetäuscht hatte. In diesem gab er an, dass ihm als Sylter Architekt sein Auto und die Kreditkarten gestohlen worden seien. Anschließend sprach er ein sich im selben Geschäft befindliches Ehepaar an, ob sie ihm für die Heimfahrt per Zug nach Sylt Geld leihen könnten.

Das aus der Nähe von Rendsburg stammende Ehepaar erinnerte sich jedoch an einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2019 (Bundespolizeiinspektion Kiel, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4204647), wo genau dieses Vorgehen beschrieben worden war. Energisch vertrieben sie den Mann und alarmierten die Bundespolizei, doch der Betrüger hatte sich bereits entfernt.

Mithilfe der Überwachungskameras im Hauptbahnhof konnte ein Bild des gesuchten Betrügers erzeugt werden, anhand dessen die Zivilfahnder den 73-Jährigen am Bahnsteig 6 wiedererkennen und festnehmen konnten.

Nach ihm wurde bereits per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Betrugs gefahndet, zudem hatte er 18 offene Fahndungsnotierungen hauptsächlich wegen Betrugs diverser Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes.

Er wurde der Untersuchungshaftanstalt überstellt.

