Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Achtung Trickbetrüger in Zügen der DB AG unterwegs

Lübeck (ots)

Lübeck: Bundespolizei warnt vor einem Trickbetrüger in den Zügen der DB AG

In den Zügen der DB AG ist seit dem 02.02.2019 immer wieder ein Trickbetrüger unterwegs, der es gezielt auf ältere Menschen und deren Hilfsbereitschaft angesehen hat. Bei den bisherigen Taten, sucht der Mann gezielt die Nähe von älteren Menschen.

Hierbei setzte er sich in Hörweite seiner späteren Opfer. In Selbstgesprächen drückt er seinen Kummer und sein Leid aus. In einem späteren fiktiven Telefonat erklärte er lautstark, dass ihm sein Auto mit allen Unterlagen und seinem Geld gestohlen wurde. Jetzt sei er mittellos und wüsste nicht wie er nach Hause auf Sylt kommen solle. In späteren Gesprächen mit seinen Opfern erzählte er, dass er Architekt sei und von der Insel Sylt stammte. Er verfügte hierbei über gutes Detailwissen. Die hilfsbereiten Opfer waren bereit dem Mann Summen zwischen 40 und 100EUR zu zahlen. Als Ausdruck der Glaubwürdigkeit erhielten die Opfer eine Visitenkarte, welche auf seinem Namen ausgestellt waren. Sofort nach Ankunft in Sylt, so versprach der Mann, würde er das Geld zurücküberweisen. Auf der Insel Sylt gibt es tatsächlich einen solchen Architekten, der aber nicht Personengleich ist. Dieser hat bereits etliche Anrufe von den Opfern erhalten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca.: 60 - 70 Jahre alt etwa 165 - 170 cm untersetzt, aber kräftig ca 90 kg wirkte eher ungepflegt graumeliertes, mittellanges Haar auffallend ungepflegtes Gebiss dunkelgekleidet sehr gepflegte schwarze Schuhe

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Auskunft über diesen Mann geben können Auskünfte bitte an die Bundespolizeiinspektion Kiel : 0431 /98071 - 0 oder an jede andere Polizeidienststelle

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressestelle

Michael Hiebert

Telefon: 0431/ 980 71 - 118

E-Mail: michael.hiebert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



