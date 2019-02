Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lübeck: "Geiz ist geil" - nicht immer die beste Einstellung

Kiel (ots)

59-jähriger wollte sich bei Kontrolle im Zug mit der ID-Karte eines 34-jährigen ausweisen, die Folge waren Anzeigen durch die Bundespolizei wegen Urkundenfälschung, falscher Namensangabe und Betruges!

Donnerstagmorgen, 21.02.2019, kontrollierte eine Zugbegleiterin im Regionalexpress Hamburg - Lübeck die Fahrkarten der Reisenden. Bei der Kontrolle der Fahrkarte eines Mannes legte dieser eine Fahrkarte vor, die nach Meinung der Kontrolleurin ungültig aussah. Sie stellte eine Fahrpreisnacherhebung aus und bat um die Personaldaten des Mannes, der ihr eine guineische Identitätskarte vorlegte. Da das Geburtsdatum nach Meinung der Zugbegleiterin überhaupt nicht mit dem realen Alter der Person übereinstimmen konnte die vor ihr stand, verständigte die Frau zur Klärung die Bundespolizei. Sie teilte dem Reisenden mit, dass die Bundespolizei bei Ankunft im Lübecker Hauptbahnhof bereitstehen würde, um den Sachverhalt zu klären. Bei Ankunft dort stieg der Mann aus und versuchte, sich der Kontrolle durch die wartenden Bundespolizisten zu entziehen. Die Zugbegleiterin wies die Beamten jedoch auf den Mann hin und somit blieb dem 59-jährigen nichts anderes übrig, als die Beamten in ihre Diensträume zu begleiten. Dort stellte sich dann heraus, dass der Mann im Besitz eines deutschen Personalausweises war, ein Schleswig-Holsteiner. Seine guineische ID-Karte war verfälscht, auch die Bahnfahrkarte war gefälscht. Nun gab es die "Quittung", Anzeigen wegen Urkundenfälschung, falscher Namensangabe sowie Betruges.

"Ob der Mann bei der nächsten Zugfahrt lieber ein Einzelticket für 14,70 Euro löst, wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall würde er sich dadurch aber eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen - und günstiger wäre es allemal."

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell