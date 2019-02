Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fehmarn: Kontrollen der Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden

Kiel (ots)

Drei Rumänen kamen mit gestohlenem Fahrzeug von der Fähre aus Dänemark.

Freitagnachmittag, 15.02.2019, kontrollierten Bundespolizisten im Fährhafen Puttgarden die von der Fähre einreisen Fahrzeuge. Bei der Kontrolle eines Mercedes Benz Vito wiesen sich die drei männlichen Insassen (26, 27 bzw. 28 Jahre alt) mit rumänischen Identitätspapieren aus. Soweit so gut, die Kontrolle des Fahrzeugs ergab hingegen, dass es in Schweden als gestohlen gemeldet war. Somit endete die Reise der 3 Männer vorerst bei der Bundespolizei.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Männer vorläufig festgenommen. Nach Erstattung der Anzeigen wurden der Sachverhalt, das Fahrzeug und die drei Männer zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben

