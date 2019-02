Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fehmarn: Dumm gelaufen - die Bundespolizei passt auch in der Nacht auf!

Kiel (ots)

32-jähriger bot sich als Sprachmittler an, unter falschen Personalien.

Dienstagmorgen, 26.02.2019 gegen 02.30 Uhr, klingelte ein Mann bei der Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden. Er gab an, dass sich dort ein Bekannter im Gewahrsam der Bundespolizisten befände, er könne als Sprachmittler helfen. Soweit, so gut, der Bekannte war tatsächlich kurz vorher von den dänischen Behörden zurückgewiesen worden. In solchen Fällen wird natürlich erst einmal die Identität einer Person überprüft. Als der 32-jährige nach seinen Identitätspapieren gefragt wurde, druckste er erst einmal herum und legte dann eine Krankenversicherungskarte vor. Andere Papiere habe er nicht dabei. Die Beamten waren allerdings trotz der Nachtstunden hellwach und fanden bei der Überprüfung heraus, dass der Mann nach den Daten der Versicherungskarte zwar keine Einträge hatte, allerdings ebenfalls unter anderen Personalien bekannt war. Unter den anderen Personalien kam heraus, dass er bereits als bewaffnet, gewalttätig und als Konsument von Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten war. Nun sah die Sache natürlich anders aus, der Mann wurde durchsucht und siehe da, er hatte ein sogenanntes "Butterfly"-Messer bei sich. Da aktuell keine Ausschreibung vorlag, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie falscher Namensangabe erstattet. Anschließend durfte der 32-jährige, der einen festen Wohnsitz in Schleswig-Holstein hat, die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen, allerdings ohne das Messer.

Auf seine Dienste als Sprachmittler verzichteten die Beamten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell