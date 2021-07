Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hof-Cafes

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe

Am Samstag, 03. Juli, kam es zwischen 14 und 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Cafes des Hofs Fleckenbühl. Durch die Kollision entstand an einem grauen Ford Galaxy mit Kasseler Kennzeichen (KS) ein Schaden an der Fahrertür in Höhe von mindestens 1200 Euro. Der Fahrer konnte sich daran erinnern, dass zumindest zeitweise links neben seinem Auto ein schwarzes Fahrzeug, vermutlich des Herstellers VW stand. Ob dieses Fahrzeug allerdings an dem Unfall beteiligt war, steht derzeit nicht fest. Wer hat zur fraglichen Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Ford gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

