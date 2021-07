Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrunkener pöbelt-Polizei sucht Zeugen + Auseinandersetzung am Kornmarkt - Zeugen gesucht + Autofahrer unter Drogeneinfluss + Fahrt endet im Feld + Unfall An der Zahlbach - Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Stadtallendorf - Betrunkener pöbelt am Bahnhof und im Zug - Polizei sucht Zeugen

Ein alkoholisierter 50 Jahre alter Mann fiel zunächst am Hauptbahnhof in Marburg und dann mutmaßlich in der Regionalbahn bis nach Stadtallendorf durch sein Verhalten auf. Er pöbelte und schrie herum, stieß Drohungen aus und reagierte aggressiv, wenn man ihn ansprach. Nach seiner Ingewahrsamnahme verletzte er auf der Wache einen Polizisten, als er diesem unvermittelt und ohne Vorwarnung gegen das Schienbein trat. Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen und durch das Verhalten etwaige Geschädigte am Bahnhof und im Zug.

Der Vorfall auf Gleis 2/4 am Marburger Hauptbahnhof war am Donnerstag, 01. Juli, um kurz vor 11 Uhr. Nach ersten Informationen belästigte der im Ostkreis lebende Mann dort Passanten, pöbelte herum und reagierte aggressiv und durch das Ausstoßen von Drohungen, als mindestens ein noch unbekannter Reisender ihn daraufhin ansprach. Der betrunkene Mann stieg anschließend in den Regionalzug und fuhr bis Stadtallendorf Dort verließ er laut schreiend den Zug und ging augenscheinlich aggressiv auf die ihn erwartenden zwei Streifen der Polizei zu. Die Polizei konnte ihn letztlich überwältigen, auf dem Boden fixieren und in Gewahrsam nehmen. Die Polizei bittet insbesondere den noch unbekannten Reisenden, der den Mann ansprach, sich zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Opfer des Verhaltens. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Auseinandersetzung am Kornmarkt-Zeugen gesucht

Was war in der Nacht zum Sonntag, 27. Juni, gegen 04.45 Uhr in der Marburger Oberstadt beim Kornmarkt los? Derzeit versucht die Polizei die Umstände einer Auseinandersetzung zu klären, in deren Folge eine 23 Jahre junge Frau eine blutende Platzwunde an einer Augenbraue und augenscheinliche Prellungen im Gesicht davontrug. Nach ersten Informationen gab es eine Schlägerei zwischen mehreren beteiligten Frauen. Die Polizei fahndete in der Nacht noch nach zwei grob beschriebenen, geflüchteten Damen, konnte sie aber nicht finden. Es soll sich dabei um zwei zwischen 1,60 und 1,70 Meter große Südländerinnen mit schwarzen Haaren handeln. Eine davon hatte die Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer war in der Nacht zum Sonntag, zwischen 04.30 und 05 Uhr in der Oberstadt an der Sitzgruppe beim Kornmarkt an der Alten Bibliothek? Wer hat den Streit und/oder die anschließende Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen mitbekommen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

1. Lahntal

Nach der positiven Reaktion des Drogentests stand der 41 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen. Die weiteren Ermittlungen brachten dann noch ans Tageslicht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei beendete die Autofahrt des 41Jahre alten Mannes am Donnerstag, 01. Juli, um 14.40 Uhr in Goßfelden und entließ ihn nach der Blutprobe.

2. Weimar

"Natürlich ist ein Drogentest, wie auch der Alkotest bei der Polizei freiwillig. Allerdings bewahrt bei entsprechenden Verdachtsmomenten nur der negative Test vor weiteren polizeilichen Maßnahmen." Aufgrund der entsprechenden Verdachtsmomente, die sich bei der Kontrolle ergaben, veranlasste die Polizei nach Ablehnung des Drogentests eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Die Autofahrt der 30 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf endete am Donnerstag, 01. Juli, um 14.20 Uhr mit der allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 255 in Weimar.

3. Marburg

Die Polizei zog am Donnerstag, 01. Juli, um kurz vor Mitternacht auf der Südspange in Marburg einen 27 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Gießen aus dem Verkehr. Er saß am Steuer eines Autos, obwohl er laut Drogentest unter dem Einfluss von THC stand. Neben der Untersagung der Weiterfahrt hatte das eine Blutprobe zur Folge.

Weimar - Autofahrt endet im Getreidefeld

Für einen 18 Jahre jungen Mann und seine gleichaltrige Mitfahrerin endete eine Autofahrt mit einem Verkehrsunfall. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Unfall passierte am Donnerstag, 01. Juli, um 21.10 Uhr, auf der Bundesstraße 255 zwischen Willershausen und Oberweimar. Kurz vor der Abfahrt Oberweimar verlor der 18-Jährige auf der nassen Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mercedes. Er geriet ins Schleudern, überfuhr zwei Verkehrsinseln und blieb letztlich rechts neben der Fahrbahn in einem Getreidefeld stehen. An dem Auto entstand ein erheblicher Frontschaden u.a. mit einem Achsenbruch.

Marburg - Unfall "An der Zahlbach" - Radfahrer schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bei einer Vollbremsung zur Verhinderung eines Zusammenstoßes mit einem aus einer Grundstückszufahrt herauskommenden Auto stürzte der Radfahrer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Zum beteiligten Auto ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw, vermutlich des Herstellers Volkswagen gehandelt haben soll. Der Fahrer oder die Fahrerin setzten die Fahrt fort, ohne sich nach dem auf der Straße liegenden Radfahrer zu erkundigen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 01. Juli, gegen 12.10 Uhr. Der 56 Jahre alte Mountainbikefahrer fuhr vom Schubbelackerweg kommend über die Straße An der Zahlbach zum Alten Kirchhainer Weg. Aus der Zufahrt zum Anwesen An der Zahlbach 2 a/b bog ein weißer Pkw auf die Straße mit Ziel Alter Kirchhainer Weg ab. Den Zusammenstoß mit dem Auto konnte der vorfahrtberechtigte Radfahrer verhindern. Er stürzte allerdings bei der Vollbremsung und zog sich, wie sich herausstellte, einen Schlüsselbeinbruch zu. Zwei Passanten kümmerten sich um den Verletzten, der den Unfall erst am Abend nach erfolgter Erstbehandlung im Krankenhaus anzeigte. Eine detailliertere Beschreibung des weißen Autos und/oder von dessen Fahrer*in konnten weder der Verletzte noch die helfenden Passanten abgeben. Aufgrund der ersten Äußerungen soll es sich um einen VW, eventuell einen Golf, gehandelt haben. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer weiß, welcher weiße Pkw mit welchem Fahrer am Donnerstag, gegen 12.10 Uhr, das Grundstück an der Zahlbach 2 a/b verlassen hat? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

