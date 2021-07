Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: AKTUELL! Erneut Betrüger am Telefon-Falsche Polizeibeamte rufen an

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern am Telefon. Seit dem späten Nachmittag am Mittwoch bis zum frühen Mittag heute Morgen (Donnerstag, 01. Juli) scheint erneut der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Visier von Betrügern am Telefon zu stehen. Falsche Polizeibeamte riefen nach bisherigen Meldungen sowohl in Wetter als auch in Gladenbach, Lohra, Marburg und Wohra an. Bislang blieben die Betrüger erfolglos. "Oberster Grundsatz: Sobald es am Telefon um Geld oder anderes Vermögen oder auch um Daten geht: AUFLEGEN!"

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

"Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

Martin Ahlich

