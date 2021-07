Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Strom-Feuer-Farbe-Fäkalien-Polizei ermittelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Tatort des verbotenen und teils ekligen Vorgehens der noch unbekannten Täter ist die alte Augenklinik in der Robert-Koch-Straße. Am Mittwoch, 30. Juni, um 09 Uhr stellten Verantwortlich fest, dass man dort offenbar an einem Außenschrank Strom angezapft und diesen sowie die Fassade mit Farbe besprüht hat. Außerdem gibt es zusätzlich zu hinterlassenen Fäkalien Spuren, die auf ein versuchtes Entfachen eines Feuers hindeuten. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch oder vorher, ein genauer Zeitraum steht nicht fest, Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei hat nach Erstattung der Strafanzeige die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

