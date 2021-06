Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unterschiedliche Aussagen - Zeugen eines Geschehens am Pilgrimstein gesucht

Marburg - Unterschiedliche Aussagen - Zeugen eines Geschehens am Pilgrimstein gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Mittwoch, 23. Juni, gegen 17 Uhr, auf dem Pilgrimstein im oder in unmittelbarer Nähe der Soratpassage befanden. Gesucht werden insbesondere Zeugen, die das Einparkmanöver eines gelben VW Busses beobachtet haben und die eventuell durch das Verhalten der Fahrerin eines weißen Pkw (Opel) aufmerksam wurden. Der Polizei liegen zu dem Geschehen dort unterschiedliche Aussagen vor, sodass sich bislang ein Ablauf nicht klären ließ. Fest steht bislang ein mutmaßlicher Unfallschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an der vorderen Stoßstange des weißen Opel Astra mit dem Korbacher Kennzeichen. In der Folge soll es auch zu einem Streitgespräch zwischen den beteiligten Fahrerinnen gekommen sein. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten etwaige Zeugen, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

