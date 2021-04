Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Nachdem ein Radfahrer am Montagabend stürzte, sucht die Polizei nach einem Zeugen. Gegen 20 Uhr fand ein Unbekannter den verletzten 51-Jährigen mit seinem Rad im Bereich der Eduard-Bader-Straße in Heilbronn-Böckingen. Der Mann verständigte den Notruf. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war, ging der Unbekannte weiter. Zur genauen Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun den Mann, der den Radler gefunden und den Notruf abgesetzt hat. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen dem 27. März und dem 1. April einen in Heilbronn geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums begab sich der Unbekannte in die Karlsruher Straße und beschädigte das Stoffdach des Audi Cabrios. Dafür benutzte er vermutlich einen spitzen Gegenstand und schlitzte einen circa einen Meter langen Riss in das Dach. Anschließend flüchtete er unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Heilbronn geparkten Pkw. Das Auto stand zwischen Sonntag, 1 Uhr und 9 Uhr, in der Roßkampffstraße. Innerhalb dieses Zeitraumes zerkratzten Unbekannte den Wagen im Bereich des Hecks und der rechten hinteren Seite. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, entgegengenommen.

Heilbronn: Fußgänger niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag schlug ein unbekannter Angreifer einen Fußgänger nieder. Gegen 14 Uhr war der 29-Jährige zu Fuß in der Liebigstraße in Heilbronn unterwegs. An der Ecke zur Schozacher Straße wurde der Mann von einem Unbekannten von hinten angegriffen. Der Täter schlug hierbei scheinbar mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf des 29-Jährigen, woraufhin dieser bewusstlos zu Boden ging. Kurze Zeit später fand ein Anwohner den verletzten Mann und verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Fahrzeug mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Montag ein in Heilbronn geparktes Auto. Zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr stand der Ford C-Max auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnheims in der Kolpingstraße. Während dieser Stunden zerkratzten die Unbekannten den Wagen mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise auf die Täter werden durch das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, entgegengenommen.

Heibronn: Getränkedieb festgenommen

Nachdem ein 46-Jähriger am Montag in den Innenhof eines Supermarkts einstieg, wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Gegen 22 Uhr kletterte der Mann über den Zaun des Supermarktes in der Stuttgarter Straße. Dies beobachteten Zeugen und verständigten die Polizei, die den 46-Jährigen wenig später im Innenhof des Marktes festnahmen. Bei der Durchsuchung gab der Mann an durstig gewesen zu sein und deswegen in den Hof des Supermarktes eingestiegen zu sein. Die Einsatzkräfte fanden hierbei mehrere Flaschen Bier in seinem Rucksack. Da der 46-Jährige bei der Festnahme stark alkoholisiert war, wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab knapp drei Promille. Der Mann musste daraufhin die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen.

Lauffen am Neckar: Werkzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Gartenhaus und eine Garage in Lauffen am Neckar ein. Zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, begaben sich die Täter zu dem abgeschiedenen Haus in der Straße "Im Krebs" und hebelten die Garage und die Tür zur Gartenhütte auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere hochwertige Werkzeuge unter anderem mehrere Motorsägen und flohen anschließend unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu wenden.

Pfaffenhofen: Gegenverkehr touchiert und weitergefahren

Ein Unbekannter touchierte am Montagabend mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Linienbus und fuhr anschließend davon. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 66-jährige Busfahrer die Heilbronner Straße. In einer Rechtskurve kam dem Linienbus ein Fahrzeug entgegen, welches den Bus streifte. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten werden vom Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, entgegengenommen.

Neckarsulm: Einbruch in Bildungsstätte - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte gewaltsam in eine Bildungseinrichtung in Neckarsulm eingestiegen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, und Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, begaben sich die Täter in die Straße "Im Klauenfuß" und öffneten mit brachialer Gewalt mehrere Türen des dortigen Gebäudes. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Insgesamt verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Zeugen des Einbruchs oder Personen die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Unfallflucht - Zeugengesucht

Circa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Montag in Erlenbach. Zwischen 0 Uhr und 9 Uhr streifte der Unfallverursacher den in der Viertelsteige geparkten VW Golf. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug eine Hauswand in Beilstein. Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Hölderlinstraße, kam vermutlich mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, fuhr er davon. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, entgegengenommen.

Heilbronn: Poserkontrollen in der Heilbronner Innenstadt

Am Donnerstagabend und Samstagabend wurden durch fachkundige Beamte der Polizei Autoposer in der Heilbronner Innenstadt kontrolliert. Hierbei wurden bei den umfänglichen Kontrollen eine Vielzahl an Fahrzeugen und Personen kontrolliert, die sich an den einschlägigen Plätzen im Stadtgebiet Heilbronn aufhielten. Insgesamt wurden mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen diverse Rechtsvorschriften, unter anderem wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, der Corona-Verordnung oder der nicht angepassten Geschwindigkeit, gefertigt. Zudem erteilten die Einsatzkräfte über hundert Platzverweise.

A81 / Neuenstadt am Kocher: 120.000 Euro Sachschaden Rund 120.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt am Kocher. Gegen 8.45 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Sattelzuggespann auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher und dem Autobahntunnel "Hölzern" staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Dies erkannt der Mann scheinbar zu spät und musste trotz Vollbremsung nach links ausweichen um eine Kollision mit dem Stauende zu verhindern. Hierbei prallte der Laster gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sattelzug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren beide Fahrspuren komplett gesperrt und der Verkehr musste über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

A6 / Bad Rappenau: Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Lkw-Fahrer war am späten Sonntagabend mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Schlangenlinien unterwegs und verursachte später einen Unfall. Gegen 22.30 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer den Sattelzug wie dieser auffällig fuhr und mehrere Male von der Fahrbahn abkam. Die alarmierte Polizei lotste den 46-Jährigen mit seinem Laster auf den Parkplatz "Bauernwald Nord". Hier touchierte er beim Einparken seines Gefährts einen bereits abgestellten Sattelzug und verursachte Sachschaden. Als der 46-jährige Lasterfahrer ausstieg, kam den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte 1,8 Promille an. Die Fahrt des Mannes war daraufhin beendet und er musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem musste er noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell