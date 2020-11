Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fünf Gullydeckel ausgehoben

Lauterecken

Mit seinem Transporter ist am frühen Mittwochmorgen ein Lieferant in der Saarbrücker Straße über einen Gullydeckel gefahren. Kurz nach 04:00 Uhr lag das Teil mittig auf der Straße, in Höhe der Schachtöffnung, aus welcher der Deckel herausgehoben wurde. Das Fahrzeug wird in der Werkstatt auf einen Schaden untersucht. Die verständigte Polizei fand vier weitere Stellen in der Saarbrücker Straße und in der Windhofstraße, an welchen ebenfalls die Schachtabdeckungen in der Regenrinne entfernt waren. Bei der Suche nach weiteren Gefahrenstellen wurde in der Windhofstraße ein gestohlener Kundenstopper (Werbeaufsteller) mitten auf der Straße stehend aufgefunden, der dem Reifenbetrieb in der Saarbrücker Straße zugeordnet werden kann. Um 04:26 teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich am Bahnhof eine Personengruppe aufhalten würde. Die anschließend von der Streife kontrollierten zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 16 bis 52 Jahren waren teilweise stark alkoholisiert. Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe zu den Tatorten in der Saarbrücker Straße / Windhofstraße werden die Personen hinsichtlich der dortigen Straftaten (Straßenverkehrsgefährdung und Diebstahl) näher überprüft. Die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung wird als Verfolgungsbehörde bei Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen, bezüglich der nicht zulässigen Gruppenbildung, verständigt. Die sieben Personen hatten alle unterschiedliche Adressen, sind somit unterschiedlichen Haushalten zuzuordnen. Am Mittwochmorgen führte die Polizeiinspektion in den zuvor genannten Straßen Häuserbefragungen durch. Zeugen könnten jedoch auch weitere Verkehrsteilnehmer sein, die zwischen 03:45 und 04:10 Uhr über die B 420 (Saarbrücker Straße) durch Lauterecken fuhren. Wer kann Hinweise zu den Gullydeckeln, dem Kundenstopper oder zu der kontrollierten Personengruppe geben? Die Polizeidienststelle ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

