Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Das ging ordentlich schief...

LautereckenLauterecken (ots)

Vom Kupplungspedal abgerutscht ist beim "Rückwärts einparken" ein 52-jähriger Mann am Montagmorgen in der Saarbrücker Straße. Der Wagen fuhr hierauf nach vorne gegen den vor ihm stehenden PKW. Die Wucht war dabei so groß, dass dieser im Dominoeffekt auch noch gegen das vor diesem Fahrzeug stehende Auto gedrückt wurde. Glücklicherweise waren die Schäden an den beiden ersten Fahrzeugen relativ gering. Am letzten Fahrzeug der Kette konnte zunächst keine Beschädigung gefunden werden. Der 52-Jährige wurde verwarnt und wird in Zukunft vermutlich "aufmerksamer" einparken. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell