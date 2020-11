Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsorgliche Unfallmeldung - Geschädigter gesucht

LautereckenLauterecken (ots)

Als eher selten und sehr positiv kommentiert die Polizeiinspektion, dass sich eine Autofahrerin vorsorglich bei der Dienststelle gemeldet hat. Sie hatte am Montagmorgen, gegen 10 Uhr einen Spiegelkuss mit einem PKW in der Hauptstraße, in Höhe der Metzgereien, ausgetauscht. Im Gegenverkehr hatten sich die beiden Fahrzeuge berührt. Am Spiegel der 46-jährigen Frau war keine Beschädigung festzustellen. Der in Richtung B 420 fahrende schwarze Kleinwagen hielt dagegen nicht an. Da die den Zusammenstoß meldende Dame keinen Schaden hat, braucht der Fahrer des schwarzen Wagens keine Furcht vor einer Unfallfluchtermittlung zu haben. Falls er jedoch einen Schaden hat, kann er bei der Polizeiinspektion die Personalien der Unfallgegnerin erhalten. |pilek-AH

