Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kurzzeitig evakuiert

Baden-Baden (ots)

Der Brand eines Kompressors mit einer damit einhergehenden Rauchentwicklung hat am Sonntagabend für eine kurzfristige Evakuierung eines Thermalbads am Römerplatz gesorgt. Rund 200 Badegäste mussten für eine knappe Stunde die Badelandschaft verlassen und sich im Bereich des Vorplatzes im Eingangsbereich gedulden. Gegen 19:40 Uhr gaben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Entwarnung und das Bad konnte wieder genutzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gehen derzeit von einer technischen Ursache aus, weshalb der Kompressor in einem Technikraum im Untergeschoss der Therme Feuer gefangen hat. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell